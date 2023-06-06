وزير الزراعة يغادر إلى أوغندا لحضور اجتماعات مرصد الصحراء والساحل

غادر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، ‏إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، ‏يرافقه الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد، ‏للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، المقرر عقدها في الفترة من 7 حتى 8 يونيو 2023 في أوغندا.

وعلى هامش رئاسته ومشاركته في اجتماعات مرصد الصحراء والساحل، يعقد وزير الزراعة عدة لقاءات ثنائية مع المسؤولين الافارقة ‏لبحث آفاق التعاون المشترك في الأنشطة الزراعية المختلفة.

يذكر أنّ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية.