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وزير الزراعة يغادر إلى أوغندا لحضور اجتماعات مرصد الصحراء والساحل

كتب:

محمد أبو عمرة
12:59 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

غادر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، ‏إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، ‏يرافقه الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد، ‏للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، المقرر عقدها في الفترة من 7 حتى 8 يونيو 2023 في أوغندا.

وعلى هامش رئاسته ومشاركته في اجتماعات مرصد الصحراء والساحل، يعقد وزير الزراعة عدة لقاءات ثنائية مع المسؤولين الافارقة ‏لبحث آفاق التعاون المشترك في الأنشطة الزراعية المختلفة.

يذكر أنّ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.