وزير الزراعة يغادر إلى أوغندا لحضور اجتماعات مرصد الصحراء والساحل
كتب:
محمد أبو عمرة
12:59 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
غادر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، يرافقه الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد، للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، المقرر عقدها في الفترة من 7 حتى 8 يونيو 2023 في أوغندا.
وعلى هامش رئاسته ومشاركته في اجتماعات مرصد الصحراء والساحل، يعقد وزير الزراعة عدة لقاءات ثنائية مع المسؤولين الافارقة لبحث آفاق التعاون المشترك في الأنشطة الزراعية المختلفة.
يذكر أنّ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية.