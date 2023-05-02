«بحوث الصحراء» ينظم يوما علميا لوضع حلول لمعالجة مياه الصرف

نظم مركز بحوث الصحراء، يوما علميا لختام المشروع العلمي «نظام متكامل من الترشيح الفائق والحفز الضوئي والتحلية الحرارية لمعالجة مياه الصرف» والممول من هئية دعم وتمويل البحوث والابتكار، وذلك لعرض مخرجات المشروع البحثي.

وضم اليوم العلمي، أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورفعت عبد الوهاب مدير إدارة البحوث والتطوير بالشركة القابضة، وممثلين عن شركة الشرقية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأعضاء الفريق البحثي من مركز بري ديناميك جامعة ستراثكليد الإسكتلندية بإنجلترا، وممثلين عن مركز الأمان النووي بهيئة الطاقة الذرية، وأعضاء الفريق البحثي بمركز بحوث الصحراء.

إعادة استخدام مياه الصرف

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه اتساقا لجهود الدولة في حل مشاكل مصادر المياه عن طريق الاهتمام بمصادر المياه غير تقليدية، يأتي هذا المشروع ليضع حلولا لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، ما يساهم في تقليل الفجوة بين محدودية المياه والطلب المتزايد عن المياه من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة.

كما ذكر حسام شوقي، نائب رئيس المركز للمشروعات ومدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، أنه من ضمن مخرجات المشروع محطة مدمجة تعتبر الأولى من نوعها من حيث طريقة المعالجة، كما أنه تم تصنيعها بنسبة 90% محليا بأيادي مصرية وخبرات محلية.

دراسة بيئية لمحافظة الشرقية

وفي نفس السياق، أوضح عبد الحميد الأعصر، الباحث الرئيسي للمشروع، أنه جرى عرض أهم مخرجات وإنجازات المشروع، وهي: وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف بإنتاجية 20 متر مكعب / يوم تصلح في المناطق النائية والفنادق والمصانع لتوفير الموارد المالية بنسبة من 80: 90%، ومفاعل ضوئي لمعالجة الملوثات العضوية والبكتيرية من مياه الصرف، ووحدة تقطير غشائي بإنتاجية متر مكعب / يوم، التي يمكن استخدامها لتحلية مياه الصرف المعالج كما يمكن استخدامها في المناطق النائية لشركات البترول لمعالجة وتحلية وإعادة استخدام المياه المصاحبة للبترول، وجهاز لإنتاج الألياف المجوفة البوليمارية الذي يعتبر أول جهاز تصنيع محلي لتلك الأنواع من أغشية الترشيح الفائق على نطاق نصف صناعي، ودراسة بيئية لمحافظة الشرقية لتوضيح مدى كفاءة المياه الجوفية ومدى تأثرها بالمياه.