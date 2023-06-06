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6 رسائل مهمة للسيسي في المؤتمر الطبي الأفريقي.. بينها «أهمية المبادرات الصحية»

كتب:

هاجر عمر
01:15 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني المنعقد تحت رعايته، حيث وجّه خلال كلمته عدّة رسائل مهمة خاصة بالقطاع الصحي والتعاون الأفريقي في هذا المجال، كما تطرّق إلى الدور المهم للمجتمع المدني المكمل لدور الدولة.

أبرز رسائل السيسي في المؤتمر

1. أظهر فيروس كورونا هشاشة النظام الصحي في قارتنا الأفريقية.

2. التعاون الأفريقي ساهم في تحسين قدرات القارة السمراء المتواضعة لمواجهة أزمة كورونا.

3. مصر تحتفل خلال أسابيع قليلة بخلوها من فيروس سي طبقا لمعايير الصحة العالمية.

4. المبادرات الصحيّة لها دور مهم في الحفاظ على صحة الإنسان.

5. ارتفع عدد التدخلات الجراحية للقضاء على قوائم الانتظار من 12 ألف تدخل جراحي إلى 1.9 مليون خلال 4 سنوات.

6. المجتمع المدني تبرّع بـ4 مليارات جنيه، والدولة وفرت 15 مليارا، ونجحنا في تغطية قوائم الانتظار بـ20 مليار جنيه.

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