إيرادات ضعيفة لـ«جروب الماميز» و«اتنين للإيجار».. 4 آلاف جنيه في 24 ساعة

حقق فيلما «جروب الماميز»، و«اتنين للإيجار»، إيرادات ضعيفة لا تتجاوز الـ5 آلاف جنيه، في شباك تذاكر السينما ليوم أمس الأربعاء، وذلك حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، ليأتي كل منهما في ذيل قائمة إيرادات الأفلام أمس، بعكس فيلم أخي فوق الشجرة بطولة رامز جلال، والذي حقق إيرادات أمس 50 ألف و121 جنيها.

فيلم اتنين للإيجار 4 آلاف و978 جنيها

حقق فيلم اتنين للإيجار، في شباك تذاكر السينما الأربعاء إيرادات تقدر بـ4 آلاف و978 جنيها، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، ناهد السباعي، محمد لطفي، إيمان السيد، ميرهان حسين، ليلى عز العرب، سلوى محمد علي، ثراء جبيل، تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي.

قصة فيلم اتنين للإيجار

تدور أحداث فيلم اتنين للإيجار، في إطار كوميدي، من خلال رجلان عاطلان عن العمل، يسعيان للحصول على لقمة العيش، ويقرران عرضه نفسهم للإيجار لمن يدفع لهما وتلبية احتياجاتهم.

فيلم جروب الماميز 4 آلاف و285 جنيها

وحقق فيلم جروب الماميز، إيرادات تقدر بـ4 آلاف و285 جنيها في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، بطولة روبي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، حازم إيهاب، محمود حافظ، دارين حداد، تأليف إيهاب بليبل، غادة عبدالعال، إخراج عمرو صلاح.

أحداث فيلم جروب الماميز

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجمع جروب واتساب إحدى المدارس، ثلاث سيدات من طبقات مختلفة، وكل واحدة منهما تخوض صراعًا مع أبناءها بشكل مختلف.