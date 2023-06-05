محمد أنور ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم البعبع على «إنستجرام»

يواصل صناع فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة تصوير باقي مشاهد العمل وذلك استعدادًا لطرحه في جميع دور العرض السينمائية في عيد الأضحي.

وكشف الفنان محمد أنور، الذي يشارك ضمن أبطال فيلم البعبع عن صورة من داخل كواليس العمل، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، ظهر فيها هو وأمير كرارة وباسم سمرة ومحمد عبدالعظيم.

صورة من كواليس فيلم البعبع

وعلق الفنان محمد أنور على الصورة قائلا: «لو مش مجمع إني البعبع روح هاتهم قدامي واسألهم فيلم البعبع عيد الأضحي إن شاء الله».

يذكر أنّ فيلم البعبع يشارك في موسم أفلام عيد الأضحى، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة ومحمد عبدالرحمن وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وتجسد فيه الفنانة ياسمين صبري شخصية صيدلانية ويقع في حبها سلطان الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة وهو مجرم تائب.