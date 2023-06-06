مدارس ما بعد الإعدادية 2023.. مكافأة شهرية وحوافز وفرص تعيين

مدارس ما بعد الإعدادية 2023، من أكثر الأمور التي تهم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022-2023، خاصة بعد ظهور نتيجة إتمام شهادة الإعدادية بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وخاصة الراغبين في الالتحاق في أحد بدائل الثانوية العامة.

تستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير مدارس ما بعد الإعدادية 2023 كأحد البدائل عن الثانوية العامة:-

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكـة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

- تتكون المناهج الدراسية بها من 3 تتكون المناهج من 3 محاور أساسية وهم «العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي».

المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

- الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

- الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

- الالتحاق بالمعاهد الفنية.

- الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

- المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية:-

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

مدارس التعليم والتدريب المزدوج

- تعتمد هذه المدارس علي نظام التعليم والتدريب المزدوج هو نظام قائم علي الشراكة والتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص والطالب وولي أمره لخلق منظومه تعليمية متكاملة هدفها تخريج فنيين ماهرين قادرين علي العمل بكفاءة في سوق العمل المصري.

- يدرس الطالب مهنة في احدي التخصصات صناعية/ زراعية/ تجارية/ فندقية داخل مدرسة للـتعليم الفني المزدوج ليتلقى بها التعليم النظري والتدريب الأساسي للمهنة ويستكمل تدريبه العملي داخل منشأة تدريبية التي يتم توفيرها من قبل مقدم خدمة ووحداته الفرعية داخل المحافظات المختلفة لإيجاد فرص تدريبية ذات جودة لطالب ومتابعته بانتظام أثناء التدريب العملي في المنشأة التدريبية.

- يقضي الطالب و الطالبة يومين أسبوعيًا في المدرسة لتلقي الجزء النظري والتدريب العملي الأساسي في أي مهنة يختارها.

- يقضي الطالب والطالبة 4 أيام أسبوعيا بالمنشأة التدريبية (الشركة) لتلقي التدريب العملي في نفس المهنة.

- يحق للطالب وللطالبة الحصول على إجازة مدتها 30 يوماً خلال العام الميلادي.

- خلال الإجازة الصيفية، يقضى الطالب والطالبة فترة تدريب مدتها 6 أيام أسبوعيا داخل المنشأة التدريبية.

المميزات التي يحصل عليها الطلاب بعد التخرج من مدارس التعليم والتدريب المزدوج:-

- الحصول على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام التعليم والتدريب المزدوج من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- شهادة خبرة من الجهة المشرفة على التدريب (التابعة إما للإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أو اتحاد الصناعات المصرية أو جمعية رجال أعمال الاسكندرية).

- الحصول على مكافأة شهرية وحوافز من المنشأة التدريبية.

- اكتساب خبرة عملية وفنية في المهنة المُختارة.

سهولة الحصول علي فرصة عمل جيدة بشكل أسرع مع إمكانية التعيين بنفس المنشأة التدريبية أو غيرها عند إثبات الجدارة.

- إندماج في سوق العمل حيث أنك ستكون قد كونت شبكة من المعارف والمعلومات حول الشركات وفرص العمل بها في سن مبكرة.

- إمكانية العمل مباشرة بعد التخرج أو استكمال الدراسة بأحد الكليات أو المعاهد المتاحة.

مركز التميز

- مركز التميز هو نموذج متطور من مدارس التعليم الفني، في هذا النموذج تكون الوزارة في شراكة مع مجموعة من الشركات ومع هيئة تمثل القطاع الاقتصادي، إذ يتمّ اختيار مدرسة ويتم تطويرها وتزويدها بمعدات حديثة لتصبح مركز التميز الخاص بالقطاع، ويتضمن المركز مدرسة وفي ذات الوقت مركزاً لتدريب المدرسين والخريجين والعاملين.

- مدة الدراسة: 3 سنوات.

- المناهج الدراسية في مركز التميز هي مناهج تدريب مزدوج مُطورة حديثاً وبرامج تدريبية اضافية تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتميز طلاب مركز التميز.

- معلمو مركز التميز أكفاء ومدربين على أعلى مستوى.

- البيئة التعليمية حديثة ومتطورة وآمنة تشجع على التميز والابتكار.

- يتمّ تطبيق معايير الجودة والأمن والسلامة في مراكز التميز.

- إدارة المركز تكون بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

- يحصل خريجي مركز التميز على شهادة من وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني وشهادة أخرى معتمدة من مجلس إدارة المركز الذي يتضمن القطاع الخاص.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

- هي مدارس للطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية ومن شروطها ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن 98% من المجموع الكلي للدرجات، ويكون الطالب حاصلاً على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم).

- تعتمد مدارس المتفوقين طرق تدريس متطورة Inquiry Based, read) وطرق تقویم وامتحانات مختلفة تتوافق مع طرق التدريس المقررة.

- تقوم مناهج مدارس المتفوقين على التكامل بين المواد المختلفة Integrated Approach، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير القومية والعالمية ووفقا للتحديات الكبرى Grand Challenge، فضلا عن إطار للمناهج يرتبط بالمناهج العالمية لمدارس (STEM) ويتماثل معها في المواد العلمية واللغات.