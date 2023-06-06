«الرعاية الصحية»: المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني 2023 منصة لتبادل الخبرات

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن مشاركتها في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني 2023، وقالت هيئة الرعاية الصحية إنها ستشارك في المؤتمر بجناح تكنولوجي متميز لعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل من خلال التقنيات الحديثة، لافتة الى أن النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر الأفريقي الأول شهدت نجاحا كبيرا، مشيرة الى أن المؤتمر أصبح منصة أعمال مستدامة لتبادل الخبرات وتعزيز فرص الاستثمار.

المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني 2023

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، في بيان، أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني 2023 انطلق اليوم، تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، ويستمر على مدار 4 أيام متتالية، لافتة الى أن المؤتمر سيشهد 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي.

توقيع بروتوكولات خلال المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني 2023

وأضافت هيئة الرعاية الصحية: «خلال مشاركتنا داخل المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني 2023، سيتم توقيع برتوكولات تعاون، فضلا عن المشاركة في جلسات وحلقات نقاشية ضمن فعاليات صحة أفريقيا، لتعزيز استخدام التكنولوجيا والحلول المبتكرة في الرعاية الصحية».

الجدير بالذكر أن المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي انطلقت النسخة الأولى منه خلال العام الماضي، بمركز مصر للمعارض الدولية داخل مركز المنارة للمؤتمرات برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانعقد على مدار 3 أيام بحضور وفود من القارة السمراء.

ويعد المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي بوابة مصر نحو الابتكار، وملتقي بين الشركات العالمية بالمجال الطبي ويجمع المعرض كافة ممثلي الرعاية الصحية ليوفر فرصة كبيرة لعرض إنجازات مصر في القطاع الصحي.