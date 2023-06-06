اعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية في القاهرة: «بنبيعها خردة»

خضع متهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية من خلال أسلوب «قطع الأسلاك» بمحافظة القاهرة، لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة اعترفا خلالها بتفاصيل وقائع السرقة والتي وصلت إلى 6 جرائم سرقة بنفس الأسلوب، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة الدراجات النارية من شوارع القاهرة

وحسب اعتراف أحد المتهمين خلال الجلسة التي أجريت معهما، فإنهما يسيران في أوقات متأخرة من الليل أو الساعات من الأولى من الصباح في الشوارع باستخدام دراجاتهم النارية بحثاً عن هدفهما في العثور على دراجة نارية في المناطق الهادئة بعيداً عن المناطق العشوائية أو الأسواق.

وعند العثور على الدراجة النارية، يبدأ الاثنان في سرقتها من خلال أسلوب «قطع الأسلاك» والهروب بها سريعاً من مكان ارتكاب السرقة، حتى لا ينكشف أمرهما ويراهما أحد الجيران أو أحد المارة في الشارع، ليكررا واقعة السرقة بنفس الأسلوب 6 مرات.

بيع المسروقات خردة

بعد سرقة الدراجات النارية، يتجه بها المتهمين إلى أحد تاجر الخردة الذي كان على علم إن الدراجات مسروقة، من أجل بيعها له والحصول على نصيبهم من الأموال مقابل بيعها خردة.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الاثنين القبض على المتهمين بسرقة الدراجات النارية بمحافظة القاهرة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة، كما تم التحفظ على المسروقات وإعادتها إلى المجني عليهم.

العقوبة القانونية

يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنَّ المتهمين بسرقة الدراجات النارية من شوارع القاهرة يواجهان عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، حال إذا لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر، وذلك على حسب المادتان 317 و318 من قانون العقوبات.