الجيزة تعلن تفاصيل الاشتراك في النسخة الثانية من مبادرة المشروعات الخضراء

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعد إحدى المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، والتي تستهدف توطين العمل المناخي والتنموي والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية مما يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف اللواء أحمد راشد أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال الجديدة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تفاصيل النسخة الثانية من مبادرة المشروعات الخضراء

جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال الاجتماع الموسع للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمهندس خالد مصطفي الوكيل الدائم بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة واللواء شاكر يونس السكرتير العام.

وأوضح محافظ الجيزة أن النسخة الثانية من المبادرة استقبلت 518 مشروعا، مؤكداً أن المبادرة تعد من المبادرات الهادفة لكونها تركز على تنفيذ وتطبيق المشروعات على أرض الواقع بما يسهم في خدمة البيئة والمجتمع.

تكثيف الفعاليات واللقاءات وورش العمل

وأكد محافظ الجيزة ضرورة تكثيف الفعاليات واللقاءات وورش العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة داخل النوادي ومراكز الشباب، لافتاً أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج الخاصة بها، وثمن اللواء أحمد راشد النماذج المقدمة من أصحاب المشروعات الفائزة بالمرحلة الأولي من المبادرة كأحد النماذج التي يُحتذى بها في توطين العمل المناخي والتنموي.

وشهد اللقاء استعراض بعض المشروعات الفائزة بمحافظة الجيزة في المرحلة الأولى من المبادرة والتحاور مع الشباب الفائزين من المشاركين في المؤتمر الوطني، وكذا مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ COP27.

ومن جانبه، وجه السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الشكر لمحافظ الجيزة على الجهود المبذولة وتقديم الدعم اللازم للعمل على إنجاح المبادرة موضحاً أن المبادرة تستهدف خلق أسطول من المشروعات الخضراء والذكية القابلة للتنفيذ إلى جانب القيام بنقلة نوعية في مجال التنمية المستدامة، وتوطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال مساعدة وتدريب أصحاب المشروعات.

وأشار السفير هشام بدر إلى أن المرحلة الأولي من المبادرة أثمرت عن مشروعات زراعية وصناعية أو مشروعات جمعت بين القطاعين أو مشروعات مرتبطة بالخدمات المختلفة، حيث تنوعت فئات المشروعات بين مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومشروعات المرأة والشباب ومشروعات الهيئات غير الهادفة للربح.

حضر اللقاء رؤساء الأحياء والمراكز ومديري المديريات والمجلس القومي والرائدات الريفيات وممثلين عن الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من أصحاب المشروعات الفائزة بالمرحلة الأولي من المبادرة.