أسعار المكيفات في مصر 2023 قبل بداية فصل الصيف

أسبوعان ويبدأ فصل الصيف جغرافيا، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع كعادة الفصل في كل عام، ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التقلبات الجوية، اهتم الكثيرون بأسعار المكيفات في مصر 2023.

أسعار المكيفات في مصر 2023

وترصد السطور التالية أسعار المكيفات في مصر 2023، في ظل تباين الأسعار من ماركة إلى أخرى في الأسواق، حيث تختلف أسعار المكيفات، وفق سرعته وإمكانياته ونوعه.

- تكييف ماركة شارب 1.5 حصان سبليت بارد، يضم خاصية البلازما بـ21 ألفا و750 جنيها.

- تكييف شارب 2.25 حصان بارد (إنفرتر حراري) بـ33 ألف جنيه.

- مكيف ماركة تورنيدو سبليت، هواء ديجيتال بارد 2.25 حصان، سوبر جت، بـ22 ألفا و500 جنيه.

- تكييف 2.25 حصان ماركة MSMB1T-18CR بـ20 ألفا و500 جنيه.

- تكييف سبليت شارب قوة 1.5 حصان تربو، بـ16 ألفا و600 جنيه.

- تكييف سبليت بارد ماركة فريش، 2.25 حصان، بـ16 ألفا و870 جنيها.

- تكييف ماركت يونيون إير ساخن وبارد بقوة حصان 1.5، بـ12 ألفا و700 جنيه.

- تكييف تبريد فقط ميشن 12CR ، 1.5 حصان بـ12 ألفا و600 جنيه.

- تكييف تورنيدو سبليت رقمي بلازما شيلد وقوة 1.5 حصان بـ13 ألفا و400 جنيه.

- تكييف فريش من نوع سبليت بروفيشنال، 1.5 حصان، بـ11 ألفا و800 جنيه.