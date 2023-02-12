سوق التكييفات تترقب الزبائن في أبريل.. و«الغرف التجارية»: المبيعات محدودة شتاء

تجاهل مرتادو سوق الأجهزة الكهربائية، الإقبال على شراء التكييفات، التي تنتعش في العادة قبيل حلول فصل الصيف وتحديدا من شهر أبريل.

أسعار التكييف تختلف من ماركة إلى أخرى

وفي جولة لـ«الوطن» بشارع عبد العزيز في حي العتبة بالقاهرة، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن هناك العديد من الماركات التجارية الخاصة بأجهزة التكييف والتي تختلف أسعارها وفقا للحجم والماركة التي يرغب المواطن في شرائها.

وأضافوا أن المبيعات محدودة للغاية هذه الأيام، بالنظر إلى أن مبيعات التكييفات تنتعش صيفا بشكل كبير، متوقعين بدء حركة البيع مع حلول شهر أبريل.

مبيعات التكيف محدودة في فصل الشتاء

وقال إسلام عبدالله عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، إن إقبال المواطنين على شراء التكييفات مستمر طوال العام فمنذ تصنيع وطرح أجهزة التكيف بخاصية البارد والساخن وإقبال المواطنين على الشراء لما يحتاجونه من تدفئة في فصل الشتاء من خلال تشغيل الجهاز على خاصية الساخن، ورغم ذلك تظل المبيعات شتاءً محدودة للغاية، في حين تنشط مع بدء تدفئة الجو وحلول فصل الصيف.

وأضاف أن العديد من المواطنين يعتبرون أجهزة التكييف بديلا عن الدفايات الكهربائية، ومن هنا يمكن القول إن مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء يقوم العديد من المواطنين بالتساؤل عن الأنواع والأسعار في الأسواق ليس الأمر الآن مقتصرا على الشراء في فصل الصيف فقط، موضحا أن من المتعارف عليه للعديد من المواطنين أن الأسعار التكييفات في فصل الشتاء تنخفض قليلا عن الشراء في فصل الصيف.

إقبال المواطنين على شراء التكييفات يزداد في فصل الصيف

ومن جانبه، قال أحمد منصور، عضو الغرف التجارية، إن إقبال المواطنين على شراء التكييفات يزداد في فصل الصيف حيث وصل سعر الاسبليت 1.5 حصان بارد - ساخن 17,680.00 و ال 2.25 حصان بارد- ساخن 17,180.00 بينما يسجل التكييف 3 حصان بارد - ساخن 21,420.00.

ولفت إلى أن المبيعات تنتعش بدءا من شهر أبريل من كل عام، ما لم تكن هناك حاجة حالية ملحة للشراء من قبل المواطنين.