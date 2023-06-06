إجراء 1140 عملية قلب مفتوح وقسطرة للمرضى الأولى بالرعاية في قنا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا وجمعية الأورمان في تنفيذ عدد 1140 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا، لمرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة.

«تضامن قنا»: نعمل بروح فريق واحد

وأكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا: «إننا في محافظة قنا، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى»، معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بالقرى.

جمعية الأورمان: ندعم الخدمات الطبية

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

وأشار «شعبان» إلى أن جمعية الاورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة و متخصصين من معهد القلبوالقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.