أستاذ استثمار: مصر تسعى إلى تحقيق التكامل مع الدول الأفريقية في مجال الطاقة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ مصر أصبح لديها فائض من الكهرباء وتسعى إلى إحداث المزيد من التكامل مع القارة الأفريقية، جنبا إلى جنب مع المحورين الشمالي والشرقي.

مصر تسعى إلى لعب دور مركزي فيما يتعلق بالطاقة

وأضاف «إبراهيم» خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»، أن مصر تسعى إلى لعب دور مركزي فيما يتعلق بالطاقة، إذ تحتضن منتدى غاز شرق المتوسط في ضوء استراتيجية متكاملة، مشددًا على ضرورة عدم النظر إلى كل مشروع قومي تتبناه الدولة المصرية على أنه مشروع مستقل.

مشروع تطوير المواني والمطارات

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: «لدينا مشروع تطوير المواني والمطارات وإعادة هيكلة قطاع البترول والغاز الطبيعي، وإعادة بناء القدرات في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة الكهربائية ودخول الطاقة الجديدة والنظيفة، كما تلعب مصر دورا إقليميا فيما يتعلق باحتضان الاستثمارات بمجال الهيدروجين الأخضر في إطار سياق متكامل».