خريطة مدارس التمريض بالمحافظات ..اعرف الأماكن والتنسيق المتوقع

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمعظم المحافظات، ومازال البعض ينتظر النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور لبدائل الثانوية العامة الأقرب للأبناء سواء بالميول أو رغبة بتوفير فرصة عمل عقب الدراسة، ومن أبرزها مدارس التمريض للفتيات والبنين.

مدارس التمريض أبرز بدائل الثانوية العامة

ووفقا لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، فإن تنسيق مدارس التمريض للعام الماضي بدأ من 260 درجة بالشهادة الإعدادية فضلًا عن مجموع اللغات والتوزيع الجغرافي، ومن المنتظر إعلان تنسيق الثانوية العامة ومدارس التمريض لهذا العام قريبا.

وتنشر «الوطن» خريطة بمدارس التمريض بالمحافظات للبنين والفتيات والتى يمكن الالتحاق بها عقب اجتياز اختبارات القبول وهي:

مدارس التمريض بمحافظة سوهاج

تضم محافظة سوهاج 15 مدرسة تمريض للفتيات والبنين، تنسيق العام الماضى بها بدأ من 260 درجة، موزعة المدارس بين مختلف مراكز سوهاج وهى،

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، بمركز طهطا

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، بمركز جهينة.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات بمدينة سوهاج.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، بمركز أخميم.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، بمركز طما.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، بمركز المراغة.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز البلينا.

. المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز طهطا.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز المنشاة.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز جرجا.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز دار السلام.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز طما.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز المراغة.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز أخميم.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز جهينة.

مدارس التمريض بالفيوم

تضم محافظة الفيوم 8 مدارس تمريض للفتيات والبنين برسوم 200 جنية وسنوات الدراسة بها 3 سنوات وتوجد بعدة مراكز وهى،

مدرسة تمريض الفيوم للفتيات بمستشفى الفيوم العام

ومدرسة تمريض اطسا للفتيات بمستشفى اطسا المركزي

مدرسة تمريض طامية للفتيات بالمركز الطبى الحضرى بطامية،

مدرسة التمريض للفتيات بمستشفى طامية المركزي

مدرسة تمريض سنورس للفتيات بمستشفى سنورس المركزي مدرسة تمريض أبشواي بمستشفى أبشواي المركزي

مدرسة تمريض اللاهون للبنين

مدرسة تمريض مطرطارس للبنين.

مدارس التمريض بالإسكندرية

تضم محافظة الإسكندرية 14 مدرسة تمريض موزعة بمختلف أحياء الإسكندرية مابين مدارس التأمين الصحى والجامعة وفقا للبيان التالى،

8 مدارس تابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للفتيات والبنين

‏4 مدارس تابعة لهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية

مدرسة تمريض تابعة لجامعة الإسكندرية

مدرسة تمريض تابعة للمؤسسة العلاجية بمحافظة الإسكندرية

مدارس التمريض ببورسعيد

تضم محافظة بورسعيد مدرسة التمريض النموذجية المتطورة الجديدة للفتيات ومقرها حي المناخ، ببورسعيد ومدة الدراسة بها 3 سنوات وتضم 20 فصلا دراسيا.

مدارس التمريض بالدقهلية

تضم محافظة الدقهلية 20 مدرسة تمريض بمختلف مراكزها للفتيات والبنين من بينها مدارس تمريض أحياء ومدن، دمنه، ونبروه، ودكرنس،و المنزلة،وأجا والجمالية ومنية النصر و طلخا، تمريض بلقاس، ودماص، وتمريض شربين، وتمريض ميت غمر وتمريض المطرية، و البرامون، وبني عبيد.

مدارس التمريض بالقاهرة

تضم القاهرة الكبرى العديد من مدارس التمريض العادي للفتيات والبنين بعد الشهادة الإعدادية، بمختلف أحياء ومدن القاهرة الكبرى منها،

مدرسة تمريض مستشفى البكري

مدرسة تمريض مستشفى القاهرة

مدرسة تمريض الزاوية

مدرسة تمريض عين شمس

مدرسة تمريض 15 مايو

مدرسة تمريض مستشفى الخازندار

مدرسة التمريض الإيطالي

مدرسة تمريض شبرا

مدرسة تمريض أحمد ماهر

مدرسة تمريض دار السلام

مدرسة تمريض بولاق

مدرسة تمريض المنيرة

مدرسة تمريض صدر العباسية

مدرسة تمريض مستشفى الخليفة

مدرسة تمريض القاهرة الجديدة

مدرسة تمريض حلوان

مدرسة تمريض مستشفى الشيخ زايد.