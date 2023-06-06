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مصرع شخص تسلق برج الضغط العالي بالغردقة

كتب:

شاذلى عبدالراضي
03:22 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
برج الضغط العالى بالغردقة

برج الضغط العالى بالغردقة

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، بعدما تسلق برج الضغط العالي، بمنطقة النجدة بميدان جهينة بمدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة. 

حادث تسلق البرج العالي بالغردقة 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة بلاغ بتسلق شخص مجهول الهوية برج الضغط العالي، بمنطقة النجدة بميدان جهينة بمدينة الغردقة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الشخص مجهول الهوية، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى الغردقة العام.

مصرع شخص بالغردقة 

وكشف مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام أن الشخص في العقد الثالث من العمر وتبين إصابته بحروق متباينة بأجزاء من جسده و فشلت محاولات إنقاذ الشخص وتوفي فور دخوله غرفة العمليات وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحقق الأجهزة الأمنية في الواقعة لحين انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث وتم تحرير محضر بالواقعة وجار التحقيقات. 

غرق شقيقين في حمام سباحة 

كانت شهدت مدينة الغردقة حادث غرق طفلين شقيقين وهما رضوى  عمرها 8 سنوات، وشقيقها محمد  6 سنوات، في حمام سباحة احد المنتجعات السياحية جنوب الغردقة وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثامين وجار التحقيقات. 

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