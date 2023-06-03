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مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات من مطار طشقند بأوزبكستان

كتب:

أيمن حمزة
12:53 ص | السبت 03 يونيو 2023
مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة My freighter، القادمة من مطار أوزبكستان طشقند، على متنها 171 سائحا، استكمالا لخطة وزارة الطيران المدني، في استقطاب وجهات جديدة لتنشيط السياحة والحركة الجوية.

ووجه الطيار أحمد منصور، تعليماته بحسن استقبال الطائرة الجديدة، وتسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين، وبالفعل جرى استقبال الطائرة، بتقليد رش المياه water salute.

استقبال السائحين بالورود وتوزيع الهدايا التذكارية

وجرى استقبال السائحين بالورود وتوزيع الهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء إجازة ممتعة، ورؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

ومن الجدير بالذكر، أنه جرى وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 5 رحلات شهريا.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.