«إنفنتي باور»: مشروع طاقة الرياح بين مصر والإمارات يوفر 13 ألف فرصة عمل

قال ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفينيتي باور»، إن مشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح بين مصر والإمارات يعد أكبر مشروع طاقة رياح في العالم بطاقة 10 جيجاوات وسيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال إنشاء المشروع، و3 آلاف فرصة عمل بعد التشغيل.

وأضاف «فؤاد»، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عقب توقيع وثيقة بشأن مشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح بين مصر والإمارات، أن المشروع من شأنه التقليل من انبعاثات الكربون بنسبة 9% من البصمة الكربونية لمصر.

وأوضح أن المشروع يحقق خطة الدولة في 2030 للوصول بنسبة 42% كهدف من الطاقة المتجددة، وهذه هي خطة مصر الطموحة وستتحقق بمساعدة جميع الجهات المعنية.