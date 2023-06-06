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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب «هايتي» الأمريكية.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين

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أ ش أ
03:22 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
زلزال

زلزال

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في هايتي، اليوم الثلاثاء، جراء زلزال بلغت قوته المبدئية 4.9 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت قناة «إيه بي سي» الأمريكية أن الزلزال وقع في وقت مبكر من صباح اليوم بمدينة «جيريمي» الساحلية الجنوبية على عمق 10 كيلومترات، مضيفة أن الضحايا لقوا مصرعهم جراء انهيار منزل فيما لا تزال أعمال البحث جارية.

الزلزال تسبب في حالة ذعر

وتابعت الشبكة أن الزلزال تسبب في حالة ذعر ودفعت بالمواطنين إلى الشوارع، مشيرة إلى أن العديد من الأطفال يتلقون العلاج في المستشفيات من الإصابات التي ألمت بهم جراء التدافع والذعر.

وتعرض جنوب هايتي قبل عام لزلزال بقوة 7.2 درجة وأودى بحياة أكثر من 2200 شخص، وفي 2010 أدى زلزال بقوة 7 درجات بالقرب من العاصمة إلى مقتل حوالي 200 ألف شخص وحدوث دمار واسع.

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بقلم أ ش أ