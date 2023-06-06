«المنشآت الفندقية»: توقعات بزيادة أعداد السياح الوافدين خلال النصف الثاني من 2023

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية وحجم الطلب على زيارة مصر من قبل السياح الأجانب، فإن الموسم السياحي الشتوي سيشهد زيادة كبيرة في أعداد السياح الوافدين بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن هناك زيادة تدريجية في أعداد السياح الروس والألمان والبولنديين الوافدين لمصر بداية من النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه من المتوقع وفقا لمؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا أن تتجاوز أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الجاري حاجز الـ15 مليون سائح، كما يتجاوز حجم الإيرادات السياحية المحققة حاجز الـ15 مليار دولار.

نمو الحركة السياحية الوافدة هذا العام سيتجاوز الـ30%

وتابع أن الأرقام السياحية التي ستتحقق هذا العام قد تتجاوز المستهدف الذي أعلنته وزارة السياحة والآثار بوجود نمو في الحركة السياحية بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30% بالمقارنة بالعام الماضي الذي زار مصر خلاله 11.7 مليون سائح.

أكثر المدن المصرية استقبالا للسياح خلال الـ5 شهور الأولى من 2023

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الغردقة كانت أكثر المدن السياحية المصرية التي استقبلت سياحا خلال الشهور الـ5 الأولى من العام الجاري، تلتها مدينة شرم الشيخ ثم القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن فصل الشتاء المقبل سيشهد انتعاشة غير مسبوقة في أعداد السياح القادمين للأقصر وأسوان.