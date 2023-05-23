«المنشآت الفندقية»: نحتاج لـ400 ألف غرفة إضافية لجذب 30 مليون سائح

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن مصر بها نحو 213 ألف غرفة فندقية، لافتا إلى أنه لتحقيق استراتيجية الدولة في جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 فإنه يجب إضافة نحو 400 ألف غرفة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.

«عاقل»: قادرون على تحقيق 30 مليار دولار بحلول 2028

وأضاف «عاقل»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بأحد فنادق القاهرة، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، أن القطاع السياحي المصري قادر على تحقيق إيرادات بقيمة 30 مليار دولار بحلول عام 2028، خاصة مع زيادة الطلب على زيارة مصر من مختلف دول العالم، موضحا أن ذلك يرفع سعر الغرف الفندقية وبالتالي زيادة الإيرادات المحققة.

وأشار «عاقل»، إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت زيادة في عدد السياح تتراوح بين 30 إلى 40%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أنه وفقا للحجوزات الحالية فإن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال صيف 2023 سيكون أعلى من الذين قدموا إليها خلال ذات الفترة من العام الماضي.

زيادة فرص الاستثمار الفندقي

وأوضح «عاقل»، أن غرفة المنشآت الفندقية طالبت اللجنة العليا للاستثمار بتذليل كل العقبات التي تحول دون زيادة أعداد الغرف الفندقية، بما يتناسب مع استراتيجية الدولة في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.