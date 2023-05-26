المنشآت الفندقية: منحة تدريبية مجانية لـ10 آلاف عامل بالقطاع السياحي

قال هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار اهتمام الغرفة بالمنظومة التدريبية للعاملين بالفنادق المصرية للنهوض بمستوى جودة الخدمات، فإن المنظمة العربية للسياحة إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية خاطبت وزارة السياحة والآثار بخصوص منحة جوجل لبرنامج التميز الوظيفي وهي منحة تدريبية للعاملين بالقطاع السياحي.

تدريب 10 آلاف من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص

وأضاف خلال الكتاب الدوري الذي أرسله لجميع الفنادق المصرية أن المنظمة العربية للسياحة أكدت خلال الخطاب استكمال البرنامج التدريبي المخصص من منحة شركة جوجل العالمية من خلال إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة للعاملين بالقطاع السياحي بمنحة تدريبية مجانية شاملة الحصول على الشهادة الدولية لعدد 10 آلاف من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

دورات تدريبية على برامج التحول الرقمي

وأوضح عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أنه وفقا للمنظمة العربية للسياحة فإن تلك الدورات تهدف إلى تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للترقي في أعمالهم أو للعثور على وظائف جديدة وتنمية قدراتهم، حيث تشمل الدورات التدريبية برامج تعني بـ (التحول الرقمي، الإدارة العليا، إدارة الجودة والسلامة، ريادة الاعمال، ودورات الموارد البشرية، ودورات كيف تبدأ مشروعك السياحي الخاص).

ولفت نصار إلى أن المنحة ستكون مقسمة على 3 مراحل تشمل (المرحلة الأساسية -المرحلة المتوسطة - المرحلة المتقدمة).