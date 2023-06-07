تبطين الترع أبرز إنجازات 30 يونيو بكفر الشيخ.. وفلاحون: أنقذ الزراعات

أيام قليلة وتحل علينا الذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو المجيدة التي نزل خلالها ملايين المصريين إلى الشوارع في كل ربوع الجمهورية، مطالبين بإسقاط حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، وحققت الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنجازات كبيرة في قرى مصر بالوجهين القبلي والبحري، إذ نفذت مشروعات خدمية متنوعة لأهالي محافظة كفر الشيخ بلغت مليارات الجنيهات.

مشروع تبطين الترع والمصارف بكفر الشيخ

ويُعد مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل من الإنجازات المهمة في مجالات الموارد المائية والري والزراعة، والتي يتم تنفيذها في محافظة كفر الشيخ التي تُعتبر من المحافظات الزراعية التى كانت تُعانى نقص مياه الرى اللازمة للزراعات الصيفية خاصةً محصول الأرز باعتبار كفر الشيخ أولى المحافظات إنتاجاً للأرز على مستوى الجمهورية بمساحة 350 ألف فدان تقريباً.

وعانت محافظة كفر الشيخ لعقود طويلة من نقص مياه الري، حيث كان توفير مياه الرى لهذه المساحات المنزرعة بمحصول الأرز وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية الهامة مشكلة كُبرى تواجه المسئولين، خاصةً بالنسبة للمناطق التى تقع على الحدود بين محافظتى كفر الشيخ والدقهلية بمراكز «بيلا، والحامول، وبلطيم»، على اعتبار أنّ المحافظة تقع فى نهايات الترع والمصارف العمومية، بمعنى أنها محافظة مصب فى نهايات المجارى المائية ونهر النيل فرع رشيد، الأمر الذى كان يتسبب فى حدوث العديد من الأزمات والمشاكل بين المزارعين بسبب نقص مياه الرى، حتى جاء المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف، الذي وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحصلت محافظة كفر الشيخ علي نصيب الأسد في هذا المشروع، وسيتم تبطين 1000 كم بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لتوفير مياه الرى اللازمة لجميع الزراعات، وإنقاذ الزراعات من البوار، والإسهام فى رفع إنتاجية الفدان.

محافظ كفر الشيخ: تبطين 1000 كيلومتر ترع بنطاق المحافظة

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ أعمال التبطين مستمرة وسيتم تبطين 1000 كيلومتر بنطاق المحافظة، وأنه جرى تبطين عدد من الترع، وسيتم تبطين بقية الترع بالقرى والمراكز تباعاً وفق خطة موضوعة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه جاري تبطين 578 كيلو ترع بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي تسير جنباً إلى جانب مراعاةً لري الأراضي الزراعية، وجاري العمل في 62 عملية، كما تُجرى أعمال البطين حالياً بـ128 ترعة بكفر الشيخ، ونسبة تبطين الترع بلّغت 69%، وتم الانتهاء من تبطين 395 كيلو ترع.

وأفاد «نور الدين»، أنّ أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات، للحفاظ على المال العام، وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تُعاني من ضعف المياه.

«موسى»: مشروع تبطين الترع والمصارف أنقذ الزراعات من البوار

وأوضح رشاد موسى، أحد فلاحي كفر الشيخ، أنّ مشروع تبطين الترع والمصارف أنقذ الزراعات من البوار بعد وصول المياه إلي الأراضي الزراعية البعيدة، مضيفاً: «قبل مشروع تبطين الترع كُنا بنعانى من ضعف مياه الرى، ولكن بعد تبطين الترع الموضوع بقا أفضل بكتير، ومياه الرى بقت متوفرة بشكل مباشر طوال السنة، وخاصةً موسم الصيف لأن الزراعات الصيفية إللي زي الأرز بتحتاج مياه كتيرة».

وذكر محمد بدر، أحد فلاحي كفر الشيخ، أنّ مشروع التبطين من أهم المشاريع التي ساهمت فى ترشيد المياه، وتوافرها طوال العام لرى المئات من الأفدنة بمراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، متابعاً: «كان زمان زرعنا بيموت من قلة مياه الرى بس الحمد لله دلوقتي بقت متوفرة وأفضل من زمان بكتير أوي».

مهندس زراعي: المشروع ساعد كثيراً فى توسعة معظم الطرق

ولفت إبراهيم شاهين، مهندس زراعي، إلى أنّ مشروع تبطين الترع ساعد كثيراً فى توسعة معظم الطرق التى تم تبطين الترع بها، وخاصةً الطرق الرابطة بين مراكز ومدن وقرى المحافظة، كما ساعد ذلك على نظافة الترع من البوص والقوارض والحشرات الضارة التى كانت تختبئ فى جسور الترع، متقدماً بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اهتمامه الكبير بمحافظة كفر الشيخ منذ توليه حُكم مصر.