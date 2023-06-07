«الزراعة» تعلن مواصفات الأضاحي السليمة.. «تجنب الغش»

أعلنت الهيئة العامة الخدمات البيطرية، مواصفات خروف عيد الأضحى، لتجنب شراء أضاحي مصابة أو غير سليمة تسبب أمراض عند تناول لحومها، ولتجنب الغش من الباعة الجائلين في الشوادر والمجمعات.

وأكدت هيئة الخدمات البيطرية، ضرورة عدم وجود قطع بالأذن أو الذيل أو يكون الخروف مصابا بالعوار أو العرج أو به جُرح في الجسم أو طفيليات بفروته، كما يجب انتقاء الخروف النشيط والذي يتحرك باستمرار، وتجنب الخروف الخامل المطاطئ للرأس أو الراقد على الأرض.

فحص الخروف

وتابعت الهيئة في تقريرها أنّه يجب فحص أعين الخروف بحيث تكون لامعة، ملتحمة ووردية اللون، نظيفة تماما وليس بها إفرازات أو احمرار، على أن يكون الصوف ناعم الملمس ونظيف ومتماسك ولا يمكن نزعه بسهولة، وأن يغطي البدن بالكامل، ولا توجد به بثور أو قروح جلدية، كما يكون لون أسنانه لبني.

ولفتت الهيئة، إلى ضرورة شراء اللحوم من مصدر موثوق به وتكون اللحوم من ذبائح مذبوحة في المجزر وعليها ختم المجزر التي تم الذبح به، واللون الأحمر للختم يعني أنّها لحوما بلدية، والشكل الدائري للختم يعني أنّها صغيرة السن، والشكل المربع يشير إلى أنّها لحوم كبيرة في السن.

وأكدت الهيئة ضرورة أن تكون اللحوم معروضة داخل ثلاجات العرض وألا تكون معرضة للهواء والتلوث، وتكون حمراء وردية بالنسبة للبقري وفاتح للحم الخروف، والدهن أصفر في البقري وأبيض في الجاموسي والضاني وذات رائحة مقبولة.