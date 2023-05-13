برنامج «السفيرة عزيزة» يحتفل بعيد ميلاد سناء منصور على الهواء (صور وفيديوهات)

احتفل فريق عمل برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «DMC»، بعيد ميلاد الإعلامية الكبيرة سناء منصور، إحدى مقدماته، في حلقة اليوم من البرنامج، حيث كانت ذكرى ميلادها أمس الجمعة.

كلام رائع عن سناء منصور

وقالت الإعلامية شيرين عفت التي قدمت حلقة اليوم من البرنامج مع الإعلامية سناء منصور: «ويا رب سنة سعيدة وصحة وسعادة وسلامة ومنورانا ومنورة حياة كل من يحبونك ويتعلمون منكِ».

إلى ذلك، قالت الإعلامية سناء منصور: «أهم حاجة عندي الموهبة، ومش بحب الفاشلين الخايبين، مش بدلع ومش بتخانق ومش ببقى حريصة على حد إلا لو في أمل، كان لي تلامذة في الإذاعة والتليفزيون، لدي رضاء كامل عن أبنائي وتلامذتي من المذيعين والمذيعات».

وحل أعضاء فريق كلاسيكيات لفن الأكابيلا ضيوفا في حلقة اليوم، حيث أبهروا الإعلامية سناء منصور بقدرتهم على إحداث التناغم الموسيقي كأنهم آلات موسيقية سيمفونية رائعة.

إلى ذلك، قالت داليا يونس مؤسس فريق كلاسكيات لفن الأكابيلا، إنها تخرجت في كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 2010 ولم تعمل طبيبة، حيث اتجهت إلى مجال صناعة المحتوى في التنمية، واستغلت معرفتها الطبية في عمل متحوى يمكنه تقديم الفائدة للأمهات والأطفال.

وأضافت، أنها بدأت العمل في مجال الموسيقى في عام 2016: «أحب الموسيقى الكلاسيكية والغناء الكلاسيكية، وكان يجذبني فن الأكابيلا، هو فن كنائسي المنشأ، لأن الكنائس في إيطاليا كانت تحرم دخول الموسيقى في وقت معين، وهو ما اضطر الرهبان إلى عمل موسيقى بأصوات بشرية، وهو ما حوّل هذا الفن إلى خارج الكنيسة».

وأشارت، إلى أنها اهتمت بأن يمارس من تعلموا الموسيقى هوايتهم المفضلة حتى لو يدرسوها أو يكونوا محترفين، لذلك تم إنشاء الفرقة في عام 2018، وهي متاحة للجميع، إذ أن هذه الفرقة تتكون من أفراد ليسوا محترفين، فمنهم الأطباء والمهندسين وربات البيوت.