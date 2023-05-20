«السفيرة عزيزة» يطلق مبادرة «متغلطيش غلطتي» لتوعية السيدات

أطلق برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «DMC» مبادرة جديدة بعنوان «متغلطيش غلطتي»، وهي حملة من البرنامج لتوعية السيدات في مختلف الأمور والتجارب الحياتية.

وتستهدف تلك المبادرة مشاركة المواقف المختلفة مع السيدات من جمهور البرنامج لتوعيتهن بعدم تكرار الخطأ لتعلم الدرس المستفاد من كل موقف، سواء في العلاقات الزوجية أو التجارب الحياتية المختلفة.

أهم مشكلات فترة المراهقة

يذكر أن برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة DMC في تمام الثالثة عصرا انطلق في موسمه الجديد قبل أسبوعين، بمجموعة من الفقرات الجديدة التي تستهدف كل فئات المشاهدين وأعمارهم واهتماماتهم المختلفة، واستحدث البرنامج مجموعة من الفقرات الجديدة، منها فقرة بعنوان: «بين جيلين» لمناقشة أهم مشكلات فترة المراهقة، والصراع بين الأجيال، من خلال التجارب الحية للمراهقين ومقارنتها بالأجيال القديمة.

المشاهير والشخصيات العامة

وخصص برنامج السفيرة عزيزة فقرة جديدة خدمية لكبار السن بعنوان: «الحياة بعد الـ60»، تستهدف التوعية بفحوصات تلك الفئة العمرية، وأمراضها بالتفاصيل، وأماكن الترفيه والخروجات، و زيجات بعد الخمسين.

كما استحدث البرنامج فقرة أسبوعية بعنوان: «من دولابي» تهدف إلى مساعدة الفتيات غير القادرات من خلال تبرع المشاهير والشخصيات العامة ومصممي الأزياء بفساتين سهرة أو فساتين زفاف مع فتح باب المشاركة للفتيات الراغبات في الحصول على فستان وذلك عبر رسائل الصفحة الرسمية للقناة.