إعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

شنت رئاسة حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملة للتفتيش علي المحال والسوبر ماركت ومطاعم ومحال أغذية وأفران المخبوزات بنطاق الحي.

نتائج حملة شنتها رئاسة حي شرق المنصورة

وأسفرت الحملة التي شنتها رئاسة حي شرق بمحافظة الدقهلية عن إعدام 65 كيلو لحوم وكبدة، و30 كيلو خبز منتهي الصلاحية وهالك، إضافة إلى إعدام 55 كيلو أغذية مطهية، وخمسة كيلو صلصة طماطم، و7 كيلو جبنة مشكلة، وذلك بسبب تغير خواصها، وتم تحرير محضر واحد شهادة صحية، ومحضر واحد لاشتراطات صحية ونظافة، والتنبيه عليهم بالالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة.

حملات رقابية للتفتيش على المحال والمطاعم

وبحسب البيان، أكد االدكتورعمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، استمرار الحملات الرقابية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وضبط الأسواق والتأكد من التسعيرة، كما توجهت لجنة مشكلة من فريق عمل من الصحة والتموين والطب البيطرى للتفتيش على المحلات والسوبرماركت ومطاعم ومحلات أغذية وأفران المخبوزات ومنافذ اللحوم والخضروات بنطاق الحي وللمتابعة الميدانية.