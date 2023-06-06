9 نصائح لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 2023.. أبرزها ارتداء الكمامة الطبية

تفصلنا أيام عن حلول موسم الحج 2023 الذي يحرص فيه الكثير من المسلمين على أداء الفريضة كونها أحد أركان الإسلام الخمسة التي فرضها الله على عباده، لذلك يتطلع الكثيرون إلى معرفة بعض النصائح خلال موسم الحج.

موسم الحج 2023

وترصد «الوطن»، أهم نصائح موسم الحج 2023 التي وجهتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن والتي جاءت على النحو التالي:

- تغطية الأنف والفم خلال العطس أو الكحة باستخدام مناديل، وفي حالة عدم تمكنك يجب استخدام ذراعك.

- بعد انتهاء المناسك في موسم الحج 2023 يجب قص الشعر عند «حلاق مرخص» واستخدام أدوات المرة الواحدة.

أداء المناسك في موسم الحج

- ارتداء الكمامة الطبية خلال أداء المناسك في موسم الحج 2023 منعا لانتقال العدوى.

- تغطية الرأس لتقليل التعرض للشمس والإصابة بالإجهاد الحراري.

- المداومة على غسل الوجه والعينين باستمرار.

- تناول كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

- تنظيف اليدين باستمرار، والحرص على نظافة الثياب لعدم التعرض لمشاكل جلدية.

- تناول أطعمة صحية للحفاظ على المناعة خلال أداء المناسك.

- تنظيف مكان الإقامة التي تقيم فيها بشكل يومي.

شروط الحصول على تصريح موسم الحج

ويعتبر من أهم إرشادات أداء مناسك الحج هي الحصول على تصريح موسم الحج 2023، حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية عن طريق اتباع الآتي:

- تقديم شهادة صحية تفيد خلو الحاج من الأمراض الصعبة مثل الغسيل الكلوي، ومرض القلب الحالات الصعبة، والسرطان.

- الحصول على 3 تطعيمات أساسية هي (كوفيد -19)، الإنفلونزا الموسمية والحمي الشوكية.

- أن يكون جواز السفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل.