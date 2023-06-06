خالد الجندي: من مَلَك ثمن الأضحية ولم يضحّ ليس عليه إثم

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنَّ الأضاحي خير وفضل وإحسان وشعيرة من شعائر الإسلام يجب أن يحرص عليها المسلم طالما واتته القدرة، موضحًا الآراء الفقهية المتعددة في هذا الباب.

الجندي: جمهور فقهاء المسلمين قالوا بعدم وجوب الأضحية

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، أنَّ جمهور الفقهاء قالوا بعدم وجوب الأضحية وأنّها مندوبة ومسنونة، فيما عدا الأحناف الذين قالوا بوجوبها، قائلًا: «المالكية قالوا بأنها مسنونة، والحنابلة والشافعية قالوا إنها مندوبة».

الأضحية مشروعة وجائزة وعدم أدائها لا يأثم عليه المسلم

تابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأنَّ من ملك ثمن الأضحية ولم يضحّ ليس عليه إثم، وجميع الفقهاء قالوا إنّها مشروعة وجائزة، مشيراً إلى خلاف العلماء حول هل أوجبت الأضحية عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم أم لا؟ بمعنى الذبح بنية التضحية عن رسول الله، و«كان حولها خلاف لطيف بين العلماء كله علم، ما نقلني إلى مسألة أخرى وهي الأضحية عن الميت».