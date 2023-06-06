بدائل الثانوية العامة.. مدارس يتخرج منها الطالب مستثمرا صغيرا أو بوظيفة

يهتم كل طالب حصل على الشهادة الإعدادية 2023 هذه الأيام بالبحث عن أفضل المدارس الثانوية، والمسار الذي سيتخذه خلال السنوات المقبلة، خاصة مع توافر كثير من بدائل الثانوية العامة والتي أصبح طريقها شاقا وطويلا، في وقت وفرت فيه الدولة بدائل للتوسع في التعليم الفني.

وتضمن المدارس بديلة الثانوي العام مهنة بعد التخرج، أو مشروعا صغيرا أو وظيفة يستطيع أن يبني حياته منها، مثل مدارس الذهب، والبترول، والتمريض، والتكنولوجيا التطبيقية، وفي نفس الوقت يمكن للطالب أن يستكمل دراسته الجامعية كأي طالب خاض تجربة الثانوية العامة.

مدارس ما بعد الإعدادية 2023 تضمن الوظيفة

ويبحث الطالب وولي الأمر عن أفضل المدارس التي تضمن له مستقبله ووظيفة، وأصبح هذا فكر كثيرين، لذا جاء توجه الدولة نحو بدائل الثانوية العامة، بإنشاء المدارس الحديثة والنوعية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الذهب والمجوهرات

وقال الصادق السيد، مدير عام التعليم الفني بالقليوبية، إن مدرسة الذهب والمجوهرات، تعتبر من أهم بدائل الثانوية العامة أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023، ويخرج منها الطالب مستثمرا صغيرا، وقد تعلم أصول صناعة مهمة، ويمكنه أن يتخصص في صناعة الذهب حيث توفر الدارسة له الالتحاق بسوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

راتب شهري ووجبة وزي مدرسي

وأضاف «الصادق»، لـ«الوطن»، أن معظم دراسة الطالب في المدرسة تعتمد على الجانب العملي أكثر من النظري، وهي دراسة مجانية حكومية ويتقاضى الطالب خلال الدراسة راتبا شهريا ووجبة وزيا مدرسيا، وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، وشركة «إيجيبت جولد»، التي توفر الجانب العملي في الدراسة من خلال مهندسين متخصصين، والذين يعطون الطالب كل ما يحتاج إليه ليكون فنيا متخصصا في الذهب، ويكون بعد التخرج مستثمرا صغيرا.

مدارس البترول والتكنولوجيا التطبيقية في المحافظات

وانتشرت مدارس البترول في عديد من المحافظات، مثل القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد، ومطروح، وهي من المدارس التي تؤهل الطالب للعمل في الشركات والمصانع ما بعد التخرج، كما أن شهاداتها معتمدة دوليا، حيث تتعدد الأقسام بها مثل البترول والبتروكيماويات، والنقل البحري واللاحة، والتبريد والتكييف، وقسم هندسة الحاسب، قسم الإلكترونيات الصناعية.

مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد

وأعلنت محافظة بورسعيد عن الاهتمام البالغ بمدرسة البترول الموجودة بها، وهي مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد، ويسعي كثير من الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية في الالتحاق بالمدرسة، كونها أول مدرسة للتكنولوجيا الفنية التطبيقية ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، لإنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

وأوضحت محافظة بورسعيد، في بيان لها، أن مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد، تم إنشائها تحت إشراف وزارتي التربية والتعليم والبترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع شركة إيني الإيطالية وشركة السويدي، وأمام الطلاب 3 تخصصات يمكن الالتحاق بهم وهم: نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، تشغيل صيانة معدات الطاقة الصيانة الكهربائية.

مدرسة الأثاث للتعليم المزدوج في دمياط

وأكدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، في بيان، أن مدرسة الأثاث هي إحدى مدارس التعليم المزدوج في دمياط، ويمكن للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية الالتحاق بها عن طريق التقدم إلي جمعية تطوير الأثاث ويحصل الطلاب علي 70% دراسة عملية، و30% دراسة نظرية في المدارس.

أفضل بدائل الثانوية العامة 2023

وتتوافر الكثير من بدائل الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب أهمها من يلي:

1- مدرسة we للاتصالات، وتعد أول مدارس ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنتشرة في عدد من المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والدقهلية، والسويس والمنيا.

2- مدرسة السويدي الثانوي، وهو مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، ومن أهم بدائل الثانوية العامة وتجمع بين النظرية والتطبيق، حيث يبلغ الجانب العملي فيها 80%، وفيها يمكن الطالب التخصص في مكونات الطاقة «محولات»، أو مكونات طاقة «كابلات»، أو نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، أو ماكينات البلاستيك، أو تشغيل ماكينات الأدوية، أو تشغيل وصيانة معدات الطاقة، أو تركيبات ميكانيكية، أو الإلكترونيات الصناعية، أو ميكانيكا صيانة وإصلاح لوجستيات.

3- مدرسة الضبعة النووية والموجود في محافظة مرسي مطروح

4- مدرسة الطاقة الشمسية وموجود لها فرعين في محافظة أسوان، وتعمل بنظام التعليم الفني 5 سنوات

5- مدرسة «غبور للسيارات»، وتتبع الغرفة الألمانية، وبها عدد من التخصصات المرتبطة بالسيارات أهما إصلاح هياكل السيارات، وصيانة سيارات النقل والحافلات، ودهان هياكل السيارات.

6- مدرسة توشيبا العربي، وتعمل بنظام 3 سنوات، ويوجد لها فرع وحيد في كفور الرمل بالمنطقة الصناعية في مدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية.

كما تتوافر مدارس أخرى في المحافظات تضمن تعليما جيدا لطلابها، وتؤهلهم لسوق العمل، وتعتبر من بدائل الثانوية العامة والإقبال عليها كبير.