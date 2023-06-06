مصرع طفلين غرقا في ترعة بالدقهلية

لقي طفلان مصرعهما غرقا في ترعة بين قريتي كفر طنبول القديم وقرية أبو داوود العنب بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهما إلى مستشفى السنبلاوين العام، وإيداع الجثتين بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة.

غرق طفلين في ترعة بالدقهلية

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، يفيد مصرع طفلين نتيجة غرقهما في ترعة بين قريتي كفر طنبول القديم، وقرية أبو داوود العنب بالمركز بالدقهلية، وجرى نقلهما إلى مستشفي السنبلاوين وايداعهما بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين غرق طفلين نتيجة نزولهما للاستحمام في الترعة، وهما مصطفى مصطفى، 13 عاما، وابن عمه سيف الدين صلاح مصطفى، 10 أعوام، من قرية أبو داوود العنب.

وأسرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافهما، إلا أنهما توفيا نتيجة الغرق، وجرى نقلهما إلي مستشفي السنبلاوين العام بالدقهلية، وايداع الجثث بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة.