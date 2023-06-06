وزير الدفاع الروسي: مقتل 71 جنديا في هجوم أوكراني

ذكر سيرجو شويجو، وزير الدفاع الروسي، أن القوات الأوكرانية حاولت التقدم أمس الأول عبر 7 محاور ولكن تم التصدي لها بحسب قناة القاهرة الإخبارية، مضيفا: لقد قتل 71 جنديا روسيا في هجوم أوكراني.

انفجار سد «نوفا كاخوفكا»

وسابقا كشفت وزارة الطاقة الأوكرانية أن الانفجار الذى وقع في سد «نوفا كاخوفكا» في مدينة خيرسون لم يتسبب في أي تهديد لإمدادات الكهرباء في البلاد»، وعلقت الوزارة الأوكرانية لتوضح أن هذا التفجير لم يؤثر على أنظمة الطاقة في البلاد لكن يعرض إمدادات الطاقة الإقليمية للخطر بسبب الفيضانات.

لا يوجد تهديد للتيار الكهربائي في البلاد

وواصل البيان: «لا يوجد أي تهديد لاستقرار التيار الكهربائي، الكهرباء المولدة كافية لتغطية احتياجات المستهلكين.. إلا أن ما يقرب من 12 ألف شخص في منطقة خيرسون يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الفيضانات، وقد تكون هناك مشاكل في إمدادات المياه، ولا يوجد تهديد مباشر لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية على الرغم من الانخفاض التدريجي في مستوى المياه في أحواض تبريد الوقود المستهلك».

تطورات الوضع الميداني في الأزمة الروسية الأوكرانية

من جهة أخرى علقت وزارة الدفاع الروسية على تطور الوضع الميداني في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية قائلة: «قواتنا تسيطر بشكل كامل على بلدة بيرخيفكا بالقرب من مدينة باخموت».