أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يوضح لقناة الناس حكم الحصول على سمسرة وعمولة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل، حول حكم الحصول على سمسرة أو عمولة في تجارة أو عملية بيع ما، ومتى تكون العمولة حلال ولا فيه شيئا من الحرام؟

الصورة المباحة للسمسرة والعمولة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «الصورة المباحة للسمسرة والعمولة يجب أن تكون بالاتفاق والتراضي، وبالوضوخ وليس بالغش والاستغلال أو الفرق في السعر، إذا خلت من هذه المعاني التي يقبحها الشرع، فلا مانع من هذه العمولة سواء في حق اللي هيشتري أو اللي هيبيع».

الأمر بالوضوح والتراضي

وتابع: «مفيش مشكلة اجتنب كل هذه الأمور التي يبغضها الشرع، والعمولة تعتبر حلال، ولا حرام فيها، ما دام اتفقتكم دون غش أو استغلال أو فرق سعر وكل الأمر بالوضوح والتراضي فلا مانع من العمولة».

برامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.