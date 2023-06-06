تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 2347 جنيها

تواصل أسعار الذهب تراجعها في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا 2347 جنيها، بعد أن وصل سعره خلال تعاملات أمس إلى 2350 جنيها داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال منتصف التعاملات 2682 جنيها، بعد أن وصل أمس إلى 2686 جنيها، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2012 جنيهات، بدلا من 2014 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2347 جنيها، بعد أن وصل سعره خلال تعاملات أمس إلى 2350 جنيها للشراء، وسجل عيار 14 في منتصف التعاملات داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1565 جنيها، بدلا من 1567 جنيها، وعيار 12 يبلغ 1341 جنيها بعد أن وصل إلى 1343 جنيها للشراء.