أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2350 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الصباح، هدوء ملحوظ داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، بعد أن شهدت الأسواق أمس، تراجعا يقدر بنحو 10 جنيهات، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وأوضحت البيانات، أن يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر 2686 جنيها، وعيار 21 يبلغ اليوم 2350 جنيها، وعيار 18 يسجل في بداية تعاملات الصباح 2014 جنيها، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1567 جنيها، وعيار 12 يسجل 1343 جنيها للشراء.

كما يسجل سعر جنيه الذهب اليوم، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 18800 جنيها، والأونصة تبلغ 83526 جنيها للشراء في ظل إقبال المواطنين الفترة الماضية على شرائها، باعتبارها ملاذا أمنًا في أي توقيت.

أسعار الذهب عالميا

وبالنسبة لأسعار الذهب عالميا تشهد اليوم، استقرارا ملحوظا ليبلغ سعر الأوقية في بداية تعاملات صباح اليوم 1963 دولارا، فيما سجل جنيه الذهب 44173 دولارا.