تنسيق تمريض الفيوم 2023.. موعد التقديم والأوراق المطلوبة وأماكن المدارس

يطرح المئات من طلاب الشهادة الإعدادية سؤالًا حول تنسيق تمريض الفيوم 2023، والتي أصبحت حُلمًا كبيرًا يراود الراغبين في الالتحاق بهذه المادرس عوضًا عن الثانوية العامة، توفيرًا للوقت والجهد، كما أنّ لها مستقبلًا جيدًا سواء أراد الطالب أو الطالبة إكمال الدراسة فوق المتوسطة أو الجامعية بعد إنهاء تمريض الثانوية.

تنسيق تمريض الفيوم 2023

وتستعد مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، للإعلان عن موعد تنسيق تمريض الفيوم 2023 مطلع الأسبوع المُقبل، بعد أنّ يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض أحد بدائل الثانوية العامة، حيث تضم المحافظة 9 مدارس بينها 7 مدارس مخصصة للبنات واثنتين للبنين.

ما هي شروط التمريض بعد الإعدادية؟

وأوضحت مديرية الصحة شروط التمريض بعد الإعدادية، والتي تتمثل فيما يلي:

أن لا يقل سن الطالب أو الطالبة عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 سنة في أول أكتوبر المُقبل. أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا على درجة الحد الأدنى للقبول فما أكثر. أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية. أن ينجح الطالب في كشف الهيئة، والاختبارات الشخصية، والنفسية، والكشف الطبي. ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجًا ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدرسة التمريض

وحول التقديم في مدارس التمريض والالتحاق بها، يجب على الطالب أو الطالبة تقديم الأوراق التالية:

أصل الشهادة الإعدادية + 3 صور منها.

أصل شهادة الميلاد للطالب + 3 صور.

6 طوابع مهن طبية.

دمغة بقيمة جنيه واحد.

حافظة بلاستيك.

8 صور للطالب بخلفية بيضاء.

صورة بطاقة ولي الأمر.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان أن قيمة مصاريف مدارس تمريض الفيوم 2023 تبلغ نحو 200 جنيه للعام الدراسي، بينما يقوم الطالب بدفع مصروفات امتحانات الدبلوم في السنة الأخيرة من الدراسة.

وحتى الآن لم يتم إعلان الحد الأدنى للقبول بمدارس تمريض الفيوم، ومن المقرر أن يتم إعلانها مطلع الأسبوع المُقبل.