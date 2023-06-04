كل ما تريد معرفته عن تنسيق مدرسة التمريض 2023 بعد الشهادة الإعدادية

تعد مدرسة التمريض 2023 بعد الشهادة الإعدادية أحد أبرز بدائل الثانوية العامة التي يُقبل على الالتحاق بها الكثيرون من الفتيات والبنين خصوصًا في محافظة الفيوم، ولا سيّما البنات اللاتي يفضلن الالتحاق بها إما لرغبتهن أو رغبة أسرهن، خصوصًا بعد التحاق الكثير من طلابها بكلية التمريض بجامعة الفيوم، بل إنّ منهم من تفوّق ليتم تعيينه مُعيدًا في الكلية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق مدرسة التمريض 2023 محافظة الفيوم، بعد الشهادة الإعدادية، وأحد بدائل الثانوية العامة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان من طلاب الإعدادية وذويهم.

كم سنة التمريض بعد الإعدادية؟

ويطرح العشرات من الطلاب وذويهم سؤالًا حوّل كم سنة التمريض بعد الإعدادية؟ وهو ما أجابت عنه مديرية الصحة بمحافظة الفيوم في بيان سابق بأنّ عدد سنوات الدراسة في مدرسة التمريض بعد الشهادة الإعدادية تبلغ 5 سنوات، مقسمة على 3 سنوات ثانوي تمريض، بالإضافة إلى عامين معهد تمريض، فضلًا عن 6 أشهر امتياز.

مدارس التمريض بتقبل من مجموع كم؟

ويدور سؤال مدارس التمريض بتقبل من مجموع كم؟ في أذهان الكثير من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض بعد الثانوية، حيث بلغ الحد الأدنى لـ تنسيق مدرسة التمريض محافظة الفيوم، 260 درجة، بينما لم يتم الإعلان عن تنسيق التمريض 2023 الفيوم هذا العام حتى الآن، ومن المقرر أن يتم إعلانه خلال أيام قليلة.

مصاريف مدارس التمريض

وتبلغ قيمة مصاريف مدارس التمريض في التمريض الحكومي 200 جنيه سنويًا، فضلًا عن مصروفات امتحانات الدبلوم في الصف الثالث الثانوي تمريض التي يتم تحديدها كل عام على حدة، بينما تتراوح مصاريف مدارس التمريض الخاص بين 2000 وحتى 4000 جنيه.

ما هو مستقبل مدارس التمريض؟

ويدور السؤال الأول في ذهن طلاب الشهادة الإعدادية حول ما هو مستقبل مدارس التمريض؟ بينما تتمثل أهميته في توفير فرصة عمل فور التخرج في أحد المستشفيات الحكومية، فضلًا عن الالتحاق بأي كلية تتبع التمريض لمن يرغب في استكمال التعليم العالي.

شروط التقدم لمدرسة التمريض

وحددت مديرية الصحة والسكان في وقتٍ سابق شروط التقدم لمدرسة التمريض والمتمثلة في: