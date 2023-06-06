خبيرة مصرفية: الـ20 جنيه البلاستيكية غير قابلة للتزوير أو التزييف

تحدثت الدكتورة سهر الدماطي خبيرة مصرفية، عن إصدار البنك المركزي عملة فئة الـ20 جنيه «بلاستيكية»، بالتزامن مع عيد الأضحى المقبل.

وقالت سهر الدماطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنّ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للعملة بلاستيكية من فئة الـ20، بها العديد من الملاحظات، وفئة العملة الـ20 المتداولة ليست حقيقة.

وتابعت: «هناك العديد من المزايا لإصدار العملات بلاستيكية، حيث عمرها الافتراضي يصل إلى نحو 12 سنة، ويمكن بعد ذلك طباعتها مرة أخرى، لا يمكن تزوريها أو تزيفها».

وأضافت الدماطي، أن العملات بلاستيكية التي يتم إصدارها في مصر مؤخرا لتواكب التطور التكنولوجي الحالي، وهي لا تقل عن الدول التي تصدر عملات بلاستكية.

وأكملت: «هناك لجنة معينة تقوم بتصميم العملة البلاستكية قبل اعتمادها وطرحها في السوق، موضحة أن اختيار رسومات التي تضع على العملات لها دلالات تاريخية، بالإضافة إلى إضافة حروف من اللغة العربية تعبر عن هوية».

وأشارت الدماطي إلى أنّ الفئات النقدية، بها العديد من الرسومات الفرعونية والإسلامية، كما أنّ الفئات النقدية تتقارب في اللون، ولكن الرسومات مختلفة.