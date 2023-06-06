«تعليم الدقهلية» تحصد 5 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات اجتماعية

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، حصول المديرية على 5 مراكز على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأخصائي المثالي، والمسابقة البحثية، والتلميذ المثالي، والتلميذة المثالية، وأفضل ناد صيفي.

الدقهلية تحصد 5 مراكز

وأوضح «شعبان»، في بيان، أن «تعليم الدقهلية» حصدت 5 مراكز على مستوى الجمهورية، تمثلت في حصول هنا عبد الغني أحمد عبد الغني بمدرسة الشهيد شريف أحمد الابتدائية على المركز الرابع في المسابقة البحثية، عن حسن الخلق والتحلي بالأخلاق الحميدة.

كما حصلت الطالبة هبة نبيل حمزة مصطفى، بمدرسة ميت عنتر الابتدائية، التابعة لإدارة طلخا التعليمية، على المركز الخامس في مسابقة الأخصائي المثالي في الخدمات الفردية.

وحصل الطالب يوسف سعد عبد الله يوسف بمدرسة الشهيد ممدوح عثمان الابتدائية، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، على المركز الخامس في مسابقة الطالب المثالي.

وحصلت الطالبة جنى أحمد شوقي محمد علي، بمدرسة جمصة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة بلقاس على المركز الخامس في مسابقة التلميذة المثالية.

وحصلت مدرسة اللواء هارون محمد حسن الإعدادية بنات، التابعة لإدارة ميت سلسيل على المركز الثالث، في مسابقة أفضل ناد صيفي.

توجيه الشكر للفائزين في المسابقات

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الطلاب الفائزين بالمسابقات، وتمنى لهم التميز والرقي والإبداع، معربا عن سعادتة وامتنانه وتقديره للجهد المبذول من أسرة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية.