تنسيقية شباب الأحزاب تنعى وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لها، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، الذي وافته المنية، مساء أمس، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الأسبق، رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز 67 عاما داخل مستشفى خاص بمدينة نصر إثر أزمة قلبية أصيب بها بشكل مفاجئ، ونقله بشكل سريع لإجراء عملية قلب مفتوح إلى أن يشاء القدر ويسترد الله وديعته

الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الأسبق

وتولى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الأسبق، منصب وزير الصحة في سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018 مع التغيير الوزاري آن ذاك.

ويعدالوزير الراحل من أشهر وأمهر جراحي العظام في مصر، كما تولى العديد من المناصب الأكاديمية والجامعية حيث عمل كوكيل لكلية الطب لشئون المجتمع والبيئة بطب عين شمس في 20 سبتمبر 2010 وثت تولى عمادتها من خلال إنتخابات حرة ونزيهة وصنفت الكلية في عهده ضمن أفضل 300 كلية طب على مستوى العالم