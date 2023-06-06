تحصين 8123 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية على نطاق مستمرة علي مستوى مدن وقرى المحافظة، وفقاً لإطلاق عدد من حملات التحصين البيطرية للماشية والأغنام، من حديثي الولادة، والتي تستهدف أعمار الماشية ما بين 4 حتى 6 أشهر، من الماشية، ضد أمراض الجلد العقدي والجدري، حيث تنتشر تلك الأمراض المعدية مع حلول فصل الصيف، مشيراً إلى أن حملة التحصين المستهدفة تبلغ نحو 42 ألف رأس ماشية، وتم تحصين 8123 رأس ماشية حتى اليوم.

تكثيف حملات تحصين للماشية ضد الأمراض المعدية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية لتحصين الماشية في محافظة كفر الشيخ، مستمرة على مدار الشهر الجاري في شتي ربوع الإقليم، موضحا أن تكثيف عدد الحملات البيطرية، يعود بالنفع علي الثروة الحيوانية من الماشية، والإبقار، والأغنام، وتقلل من انتشار الأمراض المعدية في مثل هذا التوقيت من العام الجاري.

انتشار كبير الحملات البيطرية

وأوضح أيضاً أنه تم وضع آلية وخطة عمل علي مدار شهر يونيه الجاري، تشمل جميع قري ومدن كفر الشيخ، حتى نتمكن من تحصين صغار الماشية، طبقاً المستهدف 42 ألف رأس ماشية.