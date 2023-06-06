عاجل.. أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية.. عائد مدفوع مقدما يصل إلى 39%

يهتم المواطنون من عملاء البنوك، بمعرفة أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك المصرية، بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، بالإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية من حيث الفائدة، وهي شهادة «اختيارك» بالجنيه المصري ذات العائد التراكمي المدفوع مقدمًا 39% من بنك التنمية الصناعية.

شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية

تٌعد شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية، أعلى الشهادات الادخارية في القطاع المصرفي المصري، وذلك لمدة تصل إلى 3 سنوات.

سعر العائد على شهادة «اختيارك»

يأتي سعر العائد على شهادة «اختيارك» ليكون تراكميا ويدفع مقدمًا ويصل إلى 39.14%، ويبدأ من اليوم التالي من طلب الشهادة، وفقًا لموقع البنك.

الحد الأدنى لشراء الشهادة

يأتي الحد الأدنى لشراء شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية، ليكون 50 ألف جنيه، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.

قرار البنك المركزي الأخير

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير في 18 مايو 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.