أسباب نجاة «ولاء» من حبل المشنقة في قضية التحريض على قتل زوجها بالدقهلية

انتظرت «ولاء» خروج القاضي اليوم لينطق بحكم إعدامها شنقا مع المتهمة في القضية بعدما جرى إحالة أوراقهما للمفتي لاتهامها بالتحريض والاتفاق مع صديق زوجها على دفنه حيا في أرض زراعية بنطاق مركز شربين، إلا أن المفاجأة المدوية التي حدثت اليوم في محكمة جنايات المنصورة، كان بصدور حكم ببراءة الزوجة، والإعدام شنقا للمتهم الثاني.

القاضي للمتهمة: لست برئية من دم زوجك

«ليس معني أن تحصلي على براءة أنك بريئة من دم زوجك» بتلك الكلمات وجه المستشار أنور رضوان، رئيس محكمة جنايات المنصورة كلمته للمتهمة بالاشتراك مع عشيقها في التخلص من زوجها بعد أن دفنوه حيا، وذلك قبل النطق بالحكم ببراءة الزوجة والإعدام شنقًا للعشيق.

كيف نجت «ولاء» من حبل المشنقة بقتل زوجها

وقال القاضي خلال جلسة النطق بالحكم موجهًا حديثة للزوجة: «لقد اشتركتي مع هذا الوغد في ارتكاب جريمتك، لكن الأوراق أوعزت أن تجد عليك دليلا»، لذلك قضت المحكمة ببراءتك والإعدام شنقًا للمتهم الثاني.

الحكم ببراءة الزوجة وإعدام عشيقها

وأحالت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، في 7 مايو 2023 أوراق كل من «جمعة ا. ع.»، 44عامًا، حداد مسلح، ومقيم عزبة نقولا التابعة لقرية كفر الحطبة مركز شربين، و «ولاء ش. ع.»، 33عامًا، ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة اليوم 4 يونيو للنطق بالحكم، بعد اتهامهما بقتل زوج المتهمة بعد أن استدرجه المتهم الأول إلى أرض زراعية ودفنه حيا، بعد أن دس له المتهم الأول مخدر أثناء اصطحابه إلى قطعة يملكها بدعوى التنقيب عن الآثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع عيد محمد، وذلك في القضية رقم 615 لسنة 2022 جنايات مركز شربين والمقيدة برقم 8 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

إحالة الزوجة وعشيقها لجنايات المنصورة

وقرر المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، إحالة المتهمين إلي محكمة جنايات المنصورة لأنهما في يوم 14/9/2021 بدائرة مركز شربين -محافظة الدقهلية، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه «محمد إبراهيم فتحي إبراهيم» عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدوا لذلك الغرض عقار دوائي «مهدئ» واصطحابه إلى مكان الواقعة ودس له كمية من هذا العقار بمشروب عصير وقدمه له فاختل توازنه وأغشي عليه فقام بتكبيل يديه وقدميه وجثم فوقه حتى تأكد من انقطاع أنفاسه وهال علية التراب قاصدًا من ذلك إزهاق روحه محدثا ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

طلب فدية من أهل الزوج بعد قتله

وتقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان خطفا بالتحايل المجني عليه بأن استدرجه حيله إلى الأرض الزراعية خاصة موهمًا إياه بوجود آثار والتنقيب عنها وتمكن بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه وكان ذلك مصحوبًا بطلب فدية من أهليته مبلغ 500 ألف دولار، وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى تلتها وهي التخلص من العقوبة وهي أنه في ذات المكان والزمان أخفى جثة المجني علية للتستر على الجريمة محل الاتهام السابق.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول بأن شرع في الحصول على مبلغ نقدي 500 ألف دولار من كل من: أسعد إبراهيم فتحي، وشكري نجا عبد القوي، بأن هددهما بإيذاء المجني عليه إزهاق روحه إلا أن تلك الجريمة أوقفت لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه.

اشتراك الزوجة بطريقي التحريض والاتفاق

كما وجهت النيابة للمتهمة الثانية زوجة المجني علية، بأن اشتركت بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة إذ أنه وعلى أثر علاقة غير مشروعة فيما بينها وبين المتهم الأول تدبرا أمر الخلاص من المجني علية زوجها متفقين على إزهاق روحه.

وأكد محامو الدفاع لـ «الوطن» أن أسباب حكم المحكمة ببراءة الزوجة ستكون في أسباب حكم المحكمة والمنتظر أن يتم إيداعه خلال شهر.