الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يناقش الإنجاز والطموح لمونديال قطر

أعلن الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، بدء التجهيز لتنظيم مؤتمر علمي كبير في الأسبوع الأخير من يناير المقبل، ويناقش جميع تفاصيل مونديال قطر للاستفادة من إيجابياته التنظيمية والفنية للبناء عليها، وكذلك رصد السلبيات التي حالت دون تحقيق الطموحات الفنية لغالبية المنتخبات العربية.

كرة القدم العربية في مونديال قطر

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المؤتمر يحمل عنوان «كرة القدم العربية في مونديال قطر.. الإنجاز والطموح»، وجرى تشكيل لجنة فنية للإعداد للمؤتمر برئاسة الدكتورة سبأ جرار نائب رئيس الاتحاد والأستاذ بكلية علوم الرياضة بالجامعة العربية الأمريكية بفلسطين، وتضم اللجنة الإعلامي المغربي عبد اللطيف المتوكل نائب رئيس الاتحاد، والإعلامي اللبناني حسن شرارة، والإعلامي أيمن بدرة الأمين العام للاتحاد.

تحقيق الأهداف المنشودة لمستقبل كرة القدم العربية

وأكد رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، أن الاتحاد يتواصل مع الاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة العليا للمشروعات والإرث في قطر إلى جانب إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية للمشاركة في التنظيم إيمانا من الاتحاد بأهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة لمستقبل كرة القدم العربية.

تدشين المركز الدولي للحوار الرياضي لمواجهة التعصب

وكان الاتحاد العربي لـ الثقافة الرياضية دشن في أكتوبر الماضي، المركز الدولي للحوار الرياضي لمواجهة التعصب، الذي يستهدف ترسيخ قيم الرياضة والارتقاء بلغة الحوار بين أطراف المنظومة بما يعكس قيم الرياضة لدى الممارسين والمسيرين والمشجعين لتكون الرياضة قاطرة التسامح في المجتمع، وذلك بالتعاون مع كل الهيئات والاتحادات الرياضية في الوطن العربي والعالم، إذ تضمن حفل التدشين إطلاق شعار «الحوار الرياضي لمواجهة التعصب» وإعلان الأهداف وميثاق القاهرة للحوار الرياضي وأجندة نشاط المركزالدولي للحوار الرياضي لمواجهة التعصب للعام ٢٠٢٣، تحت إشراف الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.