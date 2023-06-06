سفير عمان بالقاهرة: زيارة السلطان هيثم لمصر ترسيخ للجذور التاريخية بين البلدين

أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ضرورة استثمار نتائج الزيارة الناجحة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى مصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين على كافة الأصعدة.

كلمة للسفير خلال أمسية ثقافية

جاء ذلك في كلمة للسفير الرحبي خلال أمسية فنية وثقافية، شارك فيها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين من مصر وعمان.

وقال الرحبي، إن تلك الأمسية تأتي عقب الملتقى الصحفي الذي ناقش مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، والتأثير الإعلامي والثقافي ودوره في تعزيز العلاقات العمانية المصرية.

عمق العلاقات المصرية العمانية

ولفت السفير العماني إلى تأثير الصحافة العمانية والمصرية في تاريخ العلاقات قديما وحديثا، معربا عن أمله في أن تساهم مخرجات هذا الملتقى في تعزيز التواصل بين الصحفيين والمثقفين استكمالاً لمشوار طويل من العلاقات الإعلامية الوثيقة، وفتح مسارات جديدة من العلاقات بين الطرفين في البلدين.

فعاليات عقب زيارة سلطان عمان لمصر

وأضاف: «لعل من حسن الطالع أن تأتي فعاليات هذا الملتقى عقب الزيارة التاريخية الناجحة للسلطان هيثم بن طارق، التي تؤشر إلى الاهتمام العماني البالغ بدفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب في كافة المجالات».

ونوه إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر جاءت ترسيخا للجذور التاريخية العميقة بين التوأم الحضاري عمان ومصر.