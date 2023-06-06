أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2023 الترم الثاني

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2023، بحضور المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابات والرصد وفرز الكراسات والمراجعة الجيدة، وذلك لإعطاء كل طالب حقه، وتم إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن أعمال الرصد الورقي والالكتروني والمراجعة لكراسات الإجابة الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني، استغرقت نحو أسبوعين، وكانت هناك تعليمات مشددة إلى رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية بمراعاة الدقة في الرصد، وفرز كراسات الإجابة بعناية، والمراجعة الجيدة والمتأنية للتقدير وجمع الدرجات، مراعاة لصالح الطلاب.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ«الوطن»، أنه بعد الانتهاء من كل أعمال تصحيح أوراق الإجابات والرصد وفرز الكراسات والمراجعة الجيدة تم عرضها على الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من أجل اعتمادها، وتم تقديم التهنئة إلى أوائل الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية الترم الثاني، وهم:

1- حنين السيد صلاح محمد، من مدرسة عبد السلام الشوبري، غرب طنطا، بمجموع 279.25 درجة.

2 - حنين محمد سالم ضيف الله، مدرسة الجابرية، غرب المحلة، بمجموع 279 درجة.

3- ملك أحمد محمد عبد الحميد، من مدرسة الشهيد طلبه السيح، بإدارة زفتى التعليمية، بمجموع 279 درجة.

4- جنى عادل عبد القدوس، من مدرسة عبد البديع خفاجي غرب المحلة، بمجموع 279 درجة.

5- شمس خالد عبد الله، من مدرسة ميت حبيب، بإدارة سمنود التعليمية، بمجموع 279 درجة.

6- نيجار أحمد رزق البسيوني، من مدرسة منشأة الأمراء، شرق المحلة، بمجموع 279 درجة.

7- منة محمود محمد السيد قطيط، مدرسة الشهيد شوقي عرفة، بإدارة السنطة، بمجموع 279 درجة.

8- مصطفي محمود أسامة أبو فرحة، من مدرسة المستقبل للغات، شرق طنطا، بمجموع 279 درجة.

9- روان محمد أحمد عطية رزق، من مدرسة الدكتور رضوان الحق، شرق المحلة، 279 درجة.

10- ملك محمد حسن النويهي، من مدرسة شوبر الإعدادية، شرق طنطا، مجموع 279 درجة.

11- أماني محمد ابراهيم شعبان، مدرسة على محمد أحمد، شرق طنطا، مجموع 279 درجة.

12- محمد ابراهيم وهدان، مدرسة بلتاج الإعدادية، قطور التعليمية مجموع 279 درجة.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية 2023 استغرقت 6 أيام بدأت غي 20 مايو الماضي وانتهت في 25 مايو من الشهر نفسه، وأدى 90 ألفا 496 طالبا وطالبة، الامتحانات داخل 423 لجنة موزعة على مدراس مدن ومراكز وقرى المحافظة.