منافذ وزارة الزراعة لبيع الأضاحي قبل العيد في المحافظات المختلفة

تيسيرا على المواطنين، تطرح وزارة الزراعة العديد من الأضاحي والأنواع المختلفة منها وفق مقدرة المواطن للشراء، وذلك قبل أيام من قدوم عيد الأضحى للراغبين في الامتثال لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتخصص وزارة الزراعة، عدة منافذ لبيع الأضاحي قبل العيد، وهو ما نعرضه فيما يلي.

منافذ وزارة الزراعة لبيع الأضاحي

وتأتي منافذ وزارة الزراعة لبيع الأضاحي في المحافظات كما يلي:

سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.

- مزرعة الشعير ومشتل قها بالقليوبية.

- مزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية.

- مزرعة جزيرة شندويل بسوهاج.

- مزرعة البوصيلي بالبحيرة.

أسعار الأضاحي 2023

وفيما يلي نعرض أسعار الأضاحي وفقا لما كشف عنه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين والتي جاءت على النحو التالي:

- سجل سعر كيلو اللحم القائم نحو 135 جنيهًا للبقري.

- سجل سعر كيلو اللحم القائم 125 جنيهًا للجاموسي.

- سجل سعر الكيلو القائم 150 جنيها «الخرفان»، على أن يكون السعر الكلي وفقا للوزن.

أسعار صكوك الأضاحي 2023

وتباينت أسعار الصكوك المقدمة من وزارة الأوقاف، كلا حسب نوع الأضحية، وهي كالتالي:

- صك الأضحية من اللحوم البلدية نحو 4000 جنيه.

- صك الأضحية من اللحوم السودانية نحو 2500 جنيه.

- صك الإطعام المتوفر طوال العام نحو 300 جنيه.