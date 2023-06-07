هل يجوز للموظف المفصول التظلم على القرار؟.. نائبة برلمانية توضح

يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، إلى خلق علاقة جيدة بين جهة العمل والعاملين بها من خلال وضع محددات وضوابط لأجندة العمل على أن يلتزم بها صاحب العمل وموظفيه وربط الأجر بمعدل الإنتاج لبث روح الطمأنينة للموظفين والمستثمرين.

هل يجوز للموظف المفصول التظلم ضد قرار فصله؟

وتضمن القانون عدة حالات يفصل فيها الموظف نهائيا ومن جهة عمله، الأمر الذي جعل البعض يتساءل هل يجوز للموظف المفصول من وظيفته التظلم ضد قرار فصله؟

وردًا على هذا السؤال، قالت النائبة سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد يجوز للموظف المفصول التظلم ضد قرار فصله أمام المحكمة العمالية وفي حال تبين واقعة ظلمه لا يلزم بأي نفقات القضية أو الدعوى التي أقامها.

حالات يفصل فيها الموظف من جهة عمله

وأشارت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد حدد عدة حالات يفصل فيها الموظف من جهة عمله وهي:

- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

انتحال العامل لشخصية غير صحيحة

- انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

- ثبوت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لـ صاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 يومًا من وقت علمه بوقوعه.

- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.