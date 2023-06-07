أهم أخبار الاقتصاد في 24 ساعة.. تراجع أسعار الذهب والحديد والفراخ

شهدت أسعار معظم السلع، تراجع خلال تعاملات الثلاثاء 6 يونيو 2023، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الذهب والحديد والفراخ بالإضافة إلى سعر الريال السعودي.

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجع خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا بنحو 5 جنيهات إلى 2345 جنيها عند الإغلاق، مقارنة مع 2350 جنيها سعر أمس الإثنين 5 يونيو 2023 داخل محال الصاغة دون مصنعية وضريبة بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال منتصف التعاملات 2680 جنيها، بعد أن وصل أمس إلى 2686 جنيها، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2010 جنيهات، بدلا من 2014 جنيها.

أسعار الحديد

تراجعت أسعار الحديد أمس الثلاثاء في الأسواق المصرية بعد أن شهدت طوال شهر مايو الماضي استقرارًا ملحوظًا ويرجع سبب هبوط أسعار شهر يونيو الجاري، إلى عدم إقبال المواطنين على الشراء في الوقت الراهن، وفقًا لما قاله ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.

وتراوح سعر طن الحديد في الشركات المصرية، ما بين 32135 إلى 39500 جنيه.

أسعار الفراخ

تراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض داخل المزرعة، ما بين 62 و65 جنيهًا، وللمستهلك 70 و72 جنيها، ويبلغ كيلو الدجاج البلدي 100 جنيه أرض مزرعة، وتصل للمستهلك بـ110 جنيهات، فيما يسجل كيلو الدجاج الساسو 73 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 85 جنيهًا، ويبلغ كيلو الدواجن الأمهات 59 جنيهًا داخل المزرعة، وتباع في محال الطيور الحية بـ66 جنيها.

تباين سعر الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي تباينًا خلال تعاملات 6-6-2023، في البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، ليتداول في البنوك بسعر متوسط 8.24 جنيه للشراء، و8.26 جنيه سعر للبيع.