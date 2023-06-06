أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية بعد أن شهدت طوال شهر مايو الماضي استقرارًا ملحوظًا ويرجع سبب هبوط أسعار شهر يونيو الجاري، إلى عدم إقبال المواطنين على الشراء في الوقت الراهن، وفقًا لما قاله ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن».

واستعرض عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء

- يبلغ سعر حديد عز 32135 جنيهًا.

- حديد السويس للصلب 32050 جنيهًا.

- حديد بشاي 38500 جنيه.

- يسجل حديد المراكبي 38500 جنيه.

- حديد المعادي 39300 جنيه.

سعر حديد المصريين اليوم

- يبلغ سعر حديد عطية 39400 جنيه.

- حديد بيانكو 39000 جنيه.

- حديد المصريين يسجل 32050 جنيها.

- حديد العشري 39500 جنيه.

- حديد الجارحي 38760 جنيهًا.

- حديد مصر ستيل 40000 جنيها.

- فيما يسجل حديد الكومي اليوم 40600 جنيه.

- حديد العلا 40400 جنيه.

- الجيوشي للصلب 39500 جنيه.