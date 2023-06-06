الأولى على إعدادية بني سويف تروي قصة تفوقها: «مكنتش متوقعة»

في سعادة غامرة، استقبلت أسرة طالبة بالشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف، خبر حصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة، فيما روت سهيلة خالد زين العابدين قصة تفوقها.

فما بين دموع الفرح والزغاريد واستقبال المهنئين، عاشت أسرة الأولى على الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف، يومها الأول عقب الإعلان عن النتيجة، واتصال محافظ بني سويف بها لتقديم التهنئة لها لحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة.

سر تفوق الأولى على الشهادة الإعدادية في بني سويف

سهيلة خالد زين العابدين، حصلت على 280 درجة، وهي العلامة الكاملة في الشهادة الإعدادية، لتحتل المركز الأول على محافظة بني سويف، وأعربت عن سعادتها الغامرة قائلة «فضل الله تعالى علينا، ووالدي اللذان لم يتأخرا لحظة واحدة في دعمي ومساندتي منذ اليوم الأول بالدراسة حتى انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، هو سبب تفوقي».

فخورة بوظيفة والدي ومبسوطة لأنه سعيد بي

وتابعت: «أنا وحيدة والدي اللذان دائمًا ما كانا يحاولان ملء الفراغ الأخوي، فكنت كل اهتماماتهما وحياتهما، فلا حياة ولا دنيا بدونهما، فهما الحياة والسعادة والنجاح الدائم، وما زاد سعادتي هو فرحهتما بي ودموع الفرح التي رأيتها في أعينهما».

الأولى على الإعدادية في بني سويف: «افتكرنا حد بيهزر معانا»

وأضافت: «والدي استقبل مكالمة هاتفية من محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني هنأه بتفوقي، وترك عمله ككهربائي في أحد المنازل، وعاد إلى منزلنا ليخبرني بتفوقي، وروى لي ما حدث، لم أتخيل ما قاله وأعتقدت أن أحدًا يداعب والدي، وقمنا بالاتصال بنفس الرقم الذي تواصل مع والدي، وبالفعل تم التأكد أن الهاتف من مكتب المحافظ، وأنه من قام بتهنئة والدي بشخصه».

وقالت: «فخورة بوالدي وبعمله، وسعيدة بفرحته بي، هم كل حياتي، بل هم من أهم أسباب تفوقي وحصولي على الترتيب الاول على الشهادة الاعدادية 2023، والتمسك بأداء الصلاة، والحفاظ على ذكر الأوتار اليومية والأذكار الصباحية والمسائية دون ملل أو كلل، فلا حياة للإنسان ولا قيمة لها بدون الصلاة، فضلا تنظيم اليوم فى المذاكرة ووضع خطة أسبوعية وشهرية للمذاكرة».